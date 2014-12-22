Священники Волынской епархии УПЦ в официальном обращении к депутатам райсовета просят не разжигать религиозную вражду

Священники Волынской епархии УПЦ опровергают информацию, которую обнародовали депутаты Киверцовского районного совета Волынской области и заявляют о принуждении к переходу в УПЦ КП.

В частности, 20 декабря на официальном сайте Волынской епархии УПЦ было обнародовано обращение духовенства Киверцовского благочиния к депутатам Киверцивского районного и городского советов. В нем священнослужители УПЦ выразили возмущение православных верующих Волыни по поводуОбращения к верующим Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которое было поддержано на пленарном заседании сессии Киверцовской районной совета Волынской области 3 декабря 2014 года.

Как отмечают в Волынской епархии УПЦ, депутаты райсовета обвинили всех верующих УПЦ в том, что они «не молятся за Украину» и усугубляют тяжелую ситуацию в стране.

Священники Киверцовского благочиния УПЦ указали на предвзятость и беспочвенность таких обвинений и напомнили народным избранникам о масштабной социальной работе, которую осуществляют клирики и миряне Волынской епархии в течение всего времени существования независимой Украины.

«И сегодня, в крайне напряженной общественно-политической ситуации, верующие и священнослужители УПЦ не стоят в стороне от проблем, а помогают украинским военным, мирному населению и вынужденным переселенцам, не разделяя людей ни по политическим, ни по религиозным убеждениям... Более 20 лет Волынская епархия УПЦ и лично митрополит Нифонт помогли тысячам, среди которых сироты, инвалиды и люди тяжелой судьбы...Наши киверцовские священнослужители всегда были со своими земляками. Однако, уважаемые депутаты, вы в своем обращении такую деятельность и социально-благотворительное служение то ли сознательно, то ли по другим причинам оставили без внимания. Наоборот, безапелляционно и безосновательно обвинив священнослужителей УПЦ в осложнении тяжелой ситуации, которую переживает наша многострадальная земля», - говорится в тексте обращения.

«Предстоятель УПЦ за каждым Богослужением возносит молитвы за мир в Украине, обращается к пастве с поучениями, просьбами к поиску мирного урегулирования конфликта. Поскольку Предстоятель УПЦ не является политиком, поэтому и не дает политических оценок или комментариев», - пишут священники Волынской епархии УПЦ.

Клирики Киверцовского благочиния подчеркнули неприемлемость вмешательства государственных учреждений в дела Церкви, которые по законодательству являются обособленными структурами. Также в обращении духовенства было отмечено, что попытки урегулировать церковные проблемы светским путем ведут лишь к расшатыванию межконфессионального мира и разжиганию религиозной войны.

«Несмотря на неоднократные безосновательные обвинения в адрес УПЦ, можно констатировать, что в Вашем обращении усматриваются признаки уголовного преступления, связанные с разжиганием религиозной вражды и ненависти, не говоря уже о христианских заповедях и обычной человеческой нравственности. Ныне, вооруженные примером мужественного свидетельства наших отцов, мы готовы даже собственной жизнью защищать нашу Мать-Церковь, которая берет начало от времен Крещения Киевской Руси», - подытожили священнослужители Киверцовского благочиния Волынской епархии УПЦ.

По материалам официального сайта Волынской епархии УПЦ