Студентов 1-го класса Киевской духовной семинарии благословили на ношение подрясников

В четверг, 30 августа, перед началом учебного года, на площади возле административного корпуса Киевских духовных школ по традиции ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр благословил воспитанников 1-го класса Киевской духовной семинарии на ношение подрясника и скуфьи.

Об этом сообщается на сайте КДАиС.

Обращаясь к собравшимся, владыка ректор отметил, что для семинариста благословение на ношение подрясника - это важное событие в их церковной жизни и напоминание о том, что отныне они - будущие священнослужители и поэтому должны вести себя соответственно.