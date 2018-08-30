Студентов 1-го класса Киевской духовной семинарии благословили на ношение подрясников
22:59, 30 августа 2018Православие
3159 0
Воспитанники 1-го класса КДС получили благословение на ношение подрясников / kdais.kiev.ua
В четверг, 30 августа, перед началом учебного года, на площади возле административного корпуса Киевских духовных школ по традиции ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр благословил воспитанников 1-го класса Киевской духовной семинарии на ношение подрясника и скуфьи.
Об этом сообщается на сайте КДАиС.
Обращаясь к собравшимся, владыка ректор отметил, что для семинариста благословение на ношение подрясника - это важное событие в их церковной жизни и напоминание о том, что отныне они - будущие священнослужители и поэтому должны вести себя соответственно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter