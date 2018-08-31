Свято-Иверский монастырь в Одессе приобрел канцтовары для воспитанников школы-интерната
05:57, 31 августа 2018Православие
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В интернате обучаются 80 детей / eparhiya.od.ua
Молодежный актив Свято-Иверского Одесского мужского монастыря посетил школу-интернат в селе Михайловка Саратского района.
В ходе визита, который состоялся в преддверии нового учебного года, воспитанникам учреждения подарили необходимые для учебы канцтовары, сообщил 30 августа сайт Одесской епархии УПЦ.
Молебен на начало учебного года совершил протоиерей Иоанн Скалозуб / eparhiya.od.ua
В ходе встречи глава делегации протоиерей Иоанн Скалозуб совершил молебен на начало учебного года и пожелал детям и работникам интерната здравия и успехов в учебе.
В Михайловской школе-интернате воспитываются 80 детей в возрасте от 6 до 16 лет.
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