Свято-Иверский монастырь в Одессе приобрел канцтовары для воспитанников школы-интерната

Молодежный актив Свято-Иверского Одесского мужского монастыря посетил школу-интернат в селе Михайловка Саратского района.

В ходе визита, который состоялся в преддверии нового учебного года, воспитанникам учреждения подарили необходимые для учебы канцтовары, сообщил 30 августа сайт Одесской епархии УПЦ.

В ходе встречи глава делегации протоиерей Иоанн Скалозуб совершил молебен на начало учебного года и пожелал детям и работникам интерната здравия и успехов в учебе.

В Михайловской школе-интернате воспитываются 80 детей в возрасте от 6 до 16 лет.