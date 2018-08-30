Сербский Патриарх Ириней в письме к Патриарху Варфоломею коснулся украинского церковного вопроса

Восстановление «раскольников» в сане без покаяния невозможно.

Об этом заявил Патриарх Сербской Православной Церкви в письме к Патриарху Варфоломею, которое 30 августа опубликовало агентство Romfea.

Как сообщает Romfea, письмо состоит из 15 страниц и содержит выводы из обсуждений проявления этнофилетизма в современном Православии на Священном Синоде иерархии Сербской Церкви. Также в нем затрагивается вопрос о предоставлении Томоса об автокефалии украинской Церкви.

Поводом для написания письма была обеспокоенность Священного Синода и Патриарха за единство Православной Церкви, после вмешательства Вселенского Патриархата в украинские автокефальные вопросы и проведения манипуляций по "раскольническим организациям", которые несмотря на свободу Русской Православной Церкви, прикрываются в своих действиях прошлым "материнством".

Подобное планируется также и для "раскольнической" Македонской Православной церкви, говорится в письме Патриарха.

"Етнофилитизм является одним из самых серьезных преступлений в современном Православии", в частности, отмечает в многостраничном письме Сербский Патриарх.

Патриарх Сербии подчеркивает, что современные секуляризованные государства пытаются использовать Церковь для служения своей идеологии и могущества, а для достижения этого - прибегают к болезненной этно-схоластике и церковной государственной мысли, что приносит большой вред Церкви Божией.

Также патриарх отметил, что Украина, Македонии, Черногория, где до недавнего времени государственная власть была коммунистической, власть нельзя рассматривать, как ту, которая хочет создать благие условия для Церкви.

Сербский Патриарх обеспокоен вопросом "Македонской Церкви" и отметил, что решение ее канонического статуса входит только в компетенцию Сербской Церкви. Так же и со статусом УПЦ - только РПЦ может заниматься ее автокефальным вопросом.

Патриарх Ириней называет действия, направленные на признание «раскольников» роковыми для единства святого Православия. В частности, таковыми он считает «оправдание и восстановление раскольников в чине епископов, в особенности главного раскольника Киевского Филарета Денисенко, а затем каноническое и литургическое единство с раскольническими общинами без их покаяния и возвращения к единству с Русской Церковью, от которой они отпали, без одобрения Патриарха Московского и без координации с ним».

По мнению Патриарха, действие по реабилитации УПЦ КП «будет означать вместе с тем небратское отношение к мученической Церкви в русских землях», что, как ожидает предстоятель Сербской Церкви, ни в коем случае не случится.

«Ни при каких условиях, воздействиях или давлениях Ей [Константинопольской Церкви, – примеч. ред.] не позволено прибегать ни к какому поспешному действию, могущему принести вред Всеправославному единству, продлевая жизнь раскольниками, тогда как его [раскол] следует уврачевать и преодолеть», – сообщил Патриарх Ириней.

Подчеркивая факт, что Константинополь – Церковь-Мать для Киева, Москвы и других городов, Патриарх Ириней в то же время не считает, что это дает какие-либо исключительные права.

Патриарх Ириней напомнил, что Собор на Крите подтвердил существование четырнадцати автокефальных Церквей в их нынешних канонических пределах. Этим заявлением Собора на Крите подтверждается, что автономная украинская Церковь находится в юрисдикции Московского Патриархата.

«Честь и достоинство “Церковного материнства” не предоставляет этим самым Церкви-Матери право игнорировать или, более того, ставить под сомнение исторически образованные автокефалии и юрисдикции», – заявил Предстоятель Сербской Церкви.