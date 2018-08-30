Синод Константинопольской Православной Церкви избрал нового митрополита Лаодикийского

Священный Синод Константинопольской Православной Церкви собрался 29 августа на заседание, которое прошло под председательством Патриарха Варфоломея.

Заседание предшествовало синаксу всех архиереев Константинопольского Патриархата, который начнется 1 сентября. Об этом сообщило издание Fanarion.

В ходе заседания были приняты следующие решения

1) По предложению канонической комиссии был включен в календарь святых Константинопольской Православной Церкви архимандрит Амфилохий (Макрис), старец, живший в молитве и аскезе на острове Патмиос, который развил активную духовную деятельность на островах Додеканесского архипелага, на острове Крит и в других регионах. Он был настоятелем исторического монастыря Святого Иоанна Богослова и патриаршим экзархом на острове Патмос, Старец Макарий известен также тем, что основал на этом острове монастырь Благовещения Богородицы.

2) По предложению Патриарха Константинопольского Варфоломея епископ Феодорит, который до настоящего времени являлся епископом Назианским, единодушно был избран митрополитом Лаодикийским.

3) В ответ на запрос митрополита Австрийского Арсения, экзарха Венгрии, протосинкелл Австрийской епархии Константинопольского Патриархата архимандрит Паисий (Ларензакис) единодушно избран викарным епископом Австрийской епархии с титулом «Апамейский» и местопребыванием в Будапеште.