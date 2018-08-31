РПЦ намерена восстановить православный храм в Сеуле

РПЦ намерена восстановить храм, построенный в столице Южной Кореи более века назад.

Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает inVictory.

«В 1900 году на юге, в Сеуле, был построен православный храм, и мы прилагаем усилия, чтобы его восстановить. Но, к сожалению, это до сих пор невозможно по каким-то причинам, которые нам не до конца понятны, но которые, может быть, имеют какое-то политическое звучание», — сказал он на встрече с делегацией Православного комитета КНДР.

При этом патриарх отметил, что у РПЦ «есть намерение» восстановить храм в Сеуле «с тем, чтобы православные верующие могли вносить совместный вклад в мирное объединение своей родины».