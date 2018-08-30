Иерарх Православной Церкви Чешских Земель и Словакии прокомментировал «церковный вопрос» в Украине

Интервью с архиепископом Михаловско-Кошицким Георгием, архиереем Православной Церкви Чешских Земель и Словакии во время его визита на престольные торжества в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру. Архиепископ Георгий прокомментировал для Информационно-просветительского отдела УПЦ позицию Церкви Чешских Земель и Словакии касательно «церковного вопроса» в Украине.

— История Православной Церкви в Чехии и Словакии имеет много общих страниц с историческим путем Православия в Украине. Каким образом они объединяют современных православных наших Церквей?

— Епархия, в которой я несу служение находится в Восточной Словакии, это в 40 километрах от Ужгорода, и является частью древней Мукачевской епархии. Позже она разделилась на Мукачевско-Прешовскую, а после из Прешовской была выделена Михаловская епархия, которую со временем назвали Михаловско-Кошицкая.

У нас действительно общая история и общие страдания за веру.

В середине XVII в. была заключена так называемая Ужгородская уния, которая побудила православное население Закарпатской Руси, Восточной Словакии и Венгрии войти под влияние Папы Римского. Но народ этого не понимал. Так появилось сильное присутствие греко-католической, или униатской церкви на этих территориях.

Ведь это больно, когда предают твою веру — и ты об этом не знаешь, или когда ты понимаешь, что что-то не так с твоей веры — что ты не греко-католик, ты — православный. Тогда начинаешь принимать участие в движении, если есть препятствия, как это было на Прикарпатской Руси в начале ХХ века, во время Мараморошского процесса — тогда люди, которые вернулись из униатства в Православие, осознанно сделали свой выбор. Эти исторические моменты мы разделяем с народом Закарпатской Украины, Восточной Словакии и Польши.

— Как бы Вы сегодня, через призму истории Православной Церкви Чешских земель и Словакии, оценили ситуацию вокруг церковного вопроса в Украине? Какие советы, предостережения дали бы всем тем, кто этот вопрос активно продвигает?

— Церкви всегда и всюду тяжело, когда в Ее внутренние дела вмешиваются политики. Сегодня политики, державные мужи — могущественны, а завтра их никто не знает. Церковь Христова — действует тысячелетия. Православная Церковь Чешских земель и Словакии, которая является одной из Автокефальных Поместных Православных Церквей, на заседании Священного Синода в июне этого года приняла решение о том, что вопросы об украинской автокефалии должны решаться именно церковным путем, без какого-либо вмешательства государственных структур.

Мы знаем только одного Предстоятеля Украинской Православной Церкви — Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Мы не имеем права призывать раскольников Украины, хотя многие из верующих нашей Церкви именно украинцы, но мы молим всех украинских раскольников о том, чтобы они поняли: самое главное и важное — это не национальность, это — Христос, Который дает смысл всему лучшему, что есть на земле, наделяет смыслом всякое народное житие, культуру, искусство.

На первом месте всегда — христианское, а на втором — национальное. Как говорит святой апостол Павел, во Христе «нет ни Эллина, ни Иудея» (Кол. 3: 11). Во Христе нет ни чеха, ни румына, ни венгра, ни руса, ни поляка, мы все — православные христиане. Поэтому скажу без торжественности: мы просто молим раскольников, чтобы они поняли, что самое важное — это Миссия, это Божественное Слово, это Воплощенный Логос, это Христос.

Гражданам Чехии и Словакии не интересен вопрос национальности, у людей сегодня другие проблемы — негде жить, негде работать, нет смысла. Семьи разделены — муж работает за границей, жена остается одна с детьми, вдруг муж уходит из семьи. Такие вопросы тревожат современного человека. И на них есть только один ответ: Христос.

Ни национальность, ни культура — только Христос может дать нам на всё ответы. Чтобы Церковь была свободна, надо восхвалять Господа, тогда наполнятся смыслом человеческие судьбы и жизни. Я уверен как чех, служащий в Словакии: между православными словаками, русинами, румынами, цыганами, греками, болгарами, венграми нет различий — Церковь должна быть свободна от национализма.

Конечно, Церковь всегда поддерживала национальную культуру, национальное искусство. Но, опираясь на свой опыт, повторю: единственное, что дает нам смысл, не идея национализма, а Господь наш Иисус Христос, то, как Его проповедует Святая Православно-Кафолическая Восточная Церковь.

— Как Вы объясните такое решение Священного Синода Православной Церкви Чехии и Словакии касательно вопроса о предоставлении автокефалии Церкви в Украине?

— Украинская Православная Церковь — автономная часть Русской Православной Церкви. Она является самоуправляемой и обладает правами широкой автономии. Для автокефалии Церковь должна «созреть». Есть церковные процедуры, которые нужно соблюдать. Для начала, прошение об автокефалии должно подаваться через Церковь-Мать.

Прошение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и епископата Украинской Православной Церкви через Московского Патриарха Константинопольському Патриарху об автокефалии делали? Этого сделано не было. Насколько мне известно, было подано только прошение от имени политиков и инославных христиан Украины.

Никогда в истории Церкви автокефалия не даровалась схизматическим группировкам без прошения канонической Церкви.

Политики сегодня — одни, завтра — придут другие. А Церковь Христова — вечна. Был царь, были Сталин, Хрущев, Брежнев, был целый ряд президентов — Церковь Христова всегда одна. Политики менялись, а Церковь стояла и будет стоять вечно. Кто знает, какой политический строй будет через 20-30 лет в тех же Чехии и Словакии, но можно с уверенностью сказать, что Православная Церковь Чешских земель и Словакии будет окормлять православных любой национальности: и чехов, и украинцев, и цыган, и поляков, и румынов, и греков… Церковь должна быть вне политики, в каком бы государстве Она не находилась.

Что касается Украины: наша Поместная Церковь сказала бы «да» украинской автокефалии только в том случае, если бы просьба исходила от Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, выражала соборное мнение всех архиереев Украинской Православной Церкви и была одобрена Церковью-Матерью. А в данных условиях не соблюдаются освященные веками каноны, нарушаются правила. И в таких условиях наша Церковь Синодальным обращением сказала: «Нет». Такие инициативы не принесут пользы Церкви Христовой.

— А каково Ваше личное мнение о Блаженнейшем Митрополите Онуфрии?

— С Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием я впервые увиделся в конце июля этого года, когда Священный Синод Православной Церкви Чешских земель и Словакии прислал меня в Украину представлять нашу Церковь на торжествах в честь Крещения Руси. Когда меня подвели во время всенощного богослужения к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, он, как простой человек, который меня к тому же не знает, никогда не видел в жизни, обнимает и целует в руку. Такой маленький эпизод, а говорит о многом…

В день праздника святого равноапостольного князя Владимира я наблюдал, как украинский народ ждал Блаженнейшего владыку перед богослужением, то, на что мы уже не обращаем внимания… вот Блаженнейший стоял, вот руку давал, благословлял детей, стариков, я немножко понял, смотря на Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, что значить — быть архиереем православным.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий произвел на меня потрясающее впечатление, и я благодарен за это Господу! Думаю, что именно таким должен быть Предстоятель Украинской Православной Церкви в это сложное время.

Не бойтесь, Христос — Альфа и Омега, Он и Господь истории. Повторюсь: политика изменчива, а Церковь — вечна. Так что Церкви боятся нечего, если Она будет держаться от политики в стороне, не будет вникать в эти политические игры, принимать их, а всегда будет говорить о Христе Распятом и Воскресшем,

если Она всегда будет слушать каждого человека, который приходит, обнимать его и наполнять смыслом его, его жизнь, тогда нам нечего бояться. Я в этом уверен.

Информационно-просветительский отдел УПЦ.