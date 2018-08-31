Священник УПЦ объяснил, зачем в храм приносят продукты

В православных храмах существуют панихидные столы, куда люди приносят продукты, после чего пишут записку об упокоении и подают её для молитвы священнику.

Для чего это делается, рассказал клирик Горловской и Славянской епархий протоиерей Тарасий Перепелица в интервью пресс-службе епархии.

По его словам, традиция приносить в храм продукты существует со времён первых христиан, которые приносили хлеб и вино для совершения Таинства Евхаристии. Эта традиция дошла до наших дней, при этом несколько трансформировалась. Продукты приносят как дар Церкви и священнику, в благодарность за молитву об упокоении тех, чьи имена подали в записке, а также как милостыню от лица тех, о ком мы желаем помолиться.

«После смерти невозможно покаяться и пожертвовать. Помня о наших усопших, мы несём в храм продукты, делая за них то, что они, может быть, не доделали при жизни. Из этих продуктов потом готовят трапезы в храмах, их раздают нуждающимся. Люди, принимающие эти продукты, становятся сомолитвенниками тех, о ком молился священник. Ничего страшного, что он не знает их имена — Господь знает. Эта милостыня имеет большое значение, она продуктивная и многофункциональная, если можно так выразиться», - объясняет священник.

К такой милостыне могут прибегать те, кто хочет помочь кому-либо пищей, продолжает отец Тарасий. «Бывает так, что человек дал нищему булочку или хлеб, а тому не надо. Если же принести продукты на панихидный стол — любые, какие кто имеет, — такого никогда не произойдёт. Неважно, сколько вы принесёте, сколько сочли возможным оторвать от себя. Лепта вдовицы была мала, но Господь принял её и поставил выше любой другой жертвы. Так же и мы: сколько бы ни отняли от себя, своего бюджета — это будет великая милость для сродников, которые ждут, когда же мы вспомним о них, когда помолимся. Это будет помощью нуждающимся, которые ждут нашей жертвы», - говорит он.

Господь сказал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5:7). «Поступая так, мы учимся милостыне. Это очень важно, поэтому будет замечательно, если мы воспользуемся возможностью поделиться частью своего достатка с неимущими», - резюмирует священнослужитель.