В Казахстане помолились об узницах женского концлагеря, прославленных в сонме новомучеников.

Накануне 100-летней годовщины начала красного террора митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил храм новомучениц Акмолинских в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана, где совершил молебен прославленным в лике святых страдальцам за Христа, просиявшим в Казахстане, и панихиду по всем безвинно убиенным в годы гонений на Православную Церковь, сообщает "Благовест-инфо".

Паломничество владыки Александра к месту страданий Акмолинских новомучениц приурочено к годовщине трагической даты — 100-летию начала красного террора. После покушения на Ленина 30 августа 1918 года в стране был объявлен красный террор — жесточайшие расправы, проводившиеся большевиками в ходе гражданской войны против лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности. С особой яростью уничтожались представители Церкви.

Гости посетили музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма в селе Акмол, где с 1937-го по 1953 год находился 17-й исправительно-трудовой лагерь Р-17, более известный под названием «Акмолинский лагерь жен изменников Родины» («АЛЖИР»).

Митрополит Александр и сопровождавшие его священнослужители и миряне вознесли молитвы об узницах Акмолинского концлагеря и о всех православных христианах, «в годину лютых гонений от безбожников умученных и убиенных, от голода, холода, ран, болезней и непосильных работ скончавшихся».

«АЛЖИР» был крупнейшей женской колонией на территории Казахстана, в нем содержались жены, матери, дочери и сестры людей, осужденных по статьям «враг народа» и «изменник Родины». На Юбилейном Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года 12 узниц Акмолинского женского лагеря были прославлены в сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской для общецерковного почитания.