В Киево-Печерской лавре 28 сестер милосердия приняли присягу на служение

В Аннозачатиевском храме Киево-Печерской лавры 30 августа состоялись молебен и присяга на служение сестер милосердия Марфо-Мариинской обители.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, сегодня приняли присягу 28 сестер из Киева и Одессы.

Духовник Марфо-Мариинской обители протопресвитер Иоанн Гориа совершил молебен и рассказал о миссии сестричества, а также о сестрах.

«По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в столице создается Марфо-Мариинская обитель сестер милосердия. Цель обители – это миссионерская работа с людьми – со студентами, с молодежью, также посещение ВУЗов и больниц и поликлиник для привлечения людей к покаянию и молитве. Эта традиция возникла уже очень давно. Святая княгиня Елизавета дала нам подвиг этого служения. В дальнейшем в Киеве будет построена Марфо-Мариинская обитель, при которой планируется дом престарелых. Сестры в этом монастыре будут нести послушание. Они не монахини, они обычные семейные люди, которые знают азы Православия и свет Христов несут близким», - сказал отец Иоанн.

Священник также отметил о чем говорится в присяге на служение, которую сегодня дали сестры.

«В присяге много пунктов. Первое – это миссия воцерковления. Второе – уход за теми людьми, которые требуют особого подхода. Молитва, прежде всего. И послушание, которое дается духовником. […] Мы встречаемся с людьми и говорим: «У тебя случилась какая-то беда, почему в храм не пошел?». В ответ: «А мы не знаем, как себя вести. Школа не научила, общество не научило». Для этого и существуют эти сестры, которые призывают людей к покаянию, в храм Божий», - сообщил духовник обители.

Одна из киевских сестер милосердия, которая приняла сегодня присягу, рассказала, что ее подвигло к такому шагу.

«Первое объявление в Киеве о том, что создается Марфо-Мариинская обитель милосердия, появилось в апреле, после благословения одесских сестер. После этого божественная благодать призвала из семи миллионов людей, которые живут в Киеве именно 15 сестер, которые у нас сейчас есть. В первый раз мы пришли в апреле к батюшке на проповедь, это настолько зажгло наши сердца, что показалась предыдущая жизнь какой-то совсем неправильной, хотелось послужить людям. Ни одна работа не заменяет душевной жизни и выполнения главной этой роли», - сказала сестра Ольга Панасюк.

Она также рассказала, как изменилась ее жизнь, после того, как она стала сестрой милосердия, и в чем заключается ее миссионерское служение.

«У меня двое деток. Был бизнес, была достаточно загруженная работа, когда я их фактически не видела. […] Сейчас я занимаюсь только сестричеством. Административной работы у сестёр милосердия достаточно много. Основная наша задача – это врачевание душ. Мы не можем проповедовать как священники, но раздавая в парках, а это мы делаем регулярно, иконочки и крестики, мы сталкиваемся с очень разными людьми. Иногда эта иконочка и крестик играют колоссальную роль в жизни человека, приводя его, таким образом, в храм. Основное наше служение – это воцерковление людей», - отметила Ольга Панасюк.

Духовник сестер отец Иоанн Гориа также отметил, что перед миссионерской деятельностью сестры милосердия подходят подготовку – обучаются на миссионерских курсах. В Киеве сестричество базируется в Голосеевском монастыре, также есть штаб на улице Лейпцигской.