В Эстонии более трех тысяч паломников посетили престольные торжества Пюхтицкого Успенского монастыря

В Свято-Успенском Пюхтицком ставропигиальном женском монастыре 28 августа отметили престольный праздник обители – день Успения Пресвятой Богородицы.

Торжественное праздничное богослужение возглавил митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений в сослужении клириков обители и духовенства Эстонской Православной Церкви, сообщает "Монастырский вестник".

В этот день в Пюхтицкую обитель собралось более трех тысяч паломников из Эстонии, России, Латвии, Литвы, Германии, Италии и других стран.

Митрополит Евгений обратился с пастырским словом к молящимся в Успенском соборе обители. В своем слове владыка обратил особое внимание на значение и смысл события Успения Пресвятой Богородицы для современного человека и на важность в христианской жизни правильного целеполагания.

По окончании богослужения состоялся традиционный крестный ход с чудотворным образом Успения Пресвятой Богородицы на Святой источник.

По возращении с крестного хода всем паломникам в монастыре была предложена праздничная трапеза.