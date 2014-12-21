В подмосковном Абрамцево открылась после реставрации церковь, расписанная Репиным, Васнецовым и Врубелем

В подмосковном Абрамцево открылась после реставрации церковь Спаса Нерукотворного, которую украшают работы Репина, Васнецова, Врубеля и других выдающихся русских художников. Об этом сообщает ТАСС.

Ученый секретарь музея Галина Кочинова пояснила, что церковь Спаса Нерукотворного - уникальный пример творческого содружества Ильи Репина, Василия Поленова, Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Марка Антокольского, Николая Неврева и других участников Мамонтовского кружка. Строительство храма объединило их в совместном творчестве, результатом которого стало рождение национально-романтического направления русского модерна.

В абрамцевской церкви находится оригинальный художественный иконостас, куда вошли иконы "Спас Нерукотворный" Репина, "Николай Чудотворец" Неврева, "Сергий Радонежский" и "Богоматерь" Васнецова, "Благовещение" Поленова и другие.

Первоначальный проект церкви создал Василий Поленов. Прообразом для него послужил храм Спаса на Нередице XII века под Новгородом. Храм был возведен в подмосковном имении Саввы Мамонтова в 1881-1882 годах.

В отличие от построек эклектичного стиля, абрамцевская церковь - тонкая стилизация под старину, гармонично сочетающая в себе элементы различных школ средневековой архитектуры.