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В центре Полтавы прошел крестный ход с молитвой о мире в Украине

13:46, 30 августа 2018
Православие
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В Полтаве прошел крестный ход и молитва за Украину / pravoslavie.poltava.ua

В день празднования Перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Спасителя нашего Иисуса Христа митрополит Полтавский и Миргородский Филипп возглавил праздничный крестный ход, который прошел в историческом центре города. Об этом сообщает сайт Полтавской епархии УПЦ.

/ pravoslavie.poltava.ua

Верующие совершали свой соборный молитвенный труд за мир в государстве и защиту от бедствий родного края.

/ pravoslavie.poltava.ua

Завершилось молитвенное шествие водосвятным молебном.

/ pravoslavie.poltava.ua

29 августа в Православной Церкви празднуется перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.

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