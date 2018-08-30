В центре Полтавы прошел крестный ход с молитвой о мире в Украине
13:46, 30 августа 2018Православие
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В Полтаве прошел крестный ход и молитва за Украину / pravoslavie.poltava.ua
Верующие УПЦ 29 августа прошли по Полтаве, молясь об Украине.
В день празднования Перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Спасителя нашего Иисуса Христа митрополит Полтавский и Миргородский Филипп возглавил праздничный крестный ход, который прошел в историческом центре города. Об этом сообщает сайт Полтавской епархии УПЦ.
Верующие совершали свой соборный молитвенный труд за мир в государстве и защиту от бедствий родного края.
Завершилось молитвенное шествие водосвятным молебном.
29 августа в Православной Церкви празднуется перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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