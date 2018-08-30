Десницу Спиридона Тримифунтского доставили в Храм на Крови

Утром 30 августа ковчег с десницей (правой рукой) святителя Спиридона Тримифунтского прибыл в Храм на Крови в Екатеринбурге.

Столица Урала стала вторым местом после Краснодара, куда святыню с греческого острова Корфу доставили в рамках ее первого принесения по 12 регионам России.

Встречу ковчега в соборе вместе с духовенством и многочисленными верующими возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Всего во встрече святыни приняли участие около полутора тысячи человек, сообщает сайт Екатеринбургской епархии РПЦ.

— Великий чудотворец. Кто хочет убедиться, что это так, придите в Божий храм, поклонитесь этой святыне, приложитесь к этой благословляющей деснице и почувствуйте в своей жизни, что его помощь, его дерзновение действительно велико перед Богом, — сказал владыка Кирилл.

Ковчег с мощами святителя Спиридона будет выставлен для поклонения верующими в Храме-Памятнике на Крови с 30 августа по 1 сентября. Поклониться святыне можно будет круглосуточно.

С 24 по 29 августа ковчег со святыней пребывал в Краснодаре, где ей поклонились более 85 тысяч человек.