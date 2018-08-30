На сайте КДАиС доступны для загрузки журналы Киевских духовных школ за последние 20 лет

По благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Белогородского Сильвестра, на официальном сайте КДАиС доступны для загрузки журналы Киевских духовных школ за последние 20 лет.

Выпуски "Трудов Киевской духовной академии" с 1997 года доступны для загрузки в разделе «Научная деятельность», сообщается на сайте КДАиС.

Последний номер журнала (№28) издан в 2018 году. Перейти в этот раздел можно здесь.