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На сайте КДАиС доступны для загрузки журналы Киевских духовных школ за последние 20 лет

08:57, 30 августа 2018
Православие
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Доступны для загрузки журналы Киевских духовных школ / Фото: facebook.com/church.information.center

По благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Белогородского Сильвестра, на официальном сайте КДАиС доступны для загрузки журналы Киевских духовных школ за последние 20 лет.

Выпуски "Трудов Киевской духовной академии" с 1997 года доступны для загрузки в разделе «Научная деятельность», сообщается на сайте КДАиС.

Последний номер журнала (№28) издан в 2018 году. Перейти в этот раздел можно здесь.

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