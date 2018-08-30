В Финляндии на две трети сократят число православных приходов

Вторую государственную церковь Финляндии ожидает большая административная реформа. Руководство Православной Церкви предлагает сократить число приходов на две трети от нынешнего количества путем объединения.

Сейчас в стране действует 21 православный приход, а с 2020 года – если реформа будет осуществлена – их останется всего семь. Для сравнения: лютеранских приходов в Финляндии насчитывается четыре сотни, сообщает YLE.

Часть новых приходов займет огромную территорию. Так, например, после объединения приходов Тампере, Ювяскюля и Вааса новообразование распространится на 91 муниципалитет. Дорога же от Утсйоки до крупнейшего города нового прихода Оулу составит почти 700 километров.

Лишь крупнейший по численности приход Хельсинки, согласно предложению, должен остаться в своих границах. По словам архиепископа Лео, необходимость реформы связана с увеличившейся миграцией прихожан на юг страны. Сокращение аппарата управления должно позволить сэкономить денежные ресурсы в долгосрочной перспективе.

При этом увольнять церковь никого не собирается. Вместо этого просто отдельные ставки будут исчезать по мере того, как работники будут выходить на пенсию. Помимо этого, экономии удастся добиться также, отказавшись от помещений, которые освободятся благодаря реформе.

В этом году решение будет за церковным советом, который состоится в ноябре. Если предложение не будет принято, разработка нового проекта вновь может занять несколько лет.