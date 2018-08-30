На Полтавщине состоялось посвящение православных прихожанок в сестры милосердия

В День памяти преподобномученицы Рафаилы Чигиринской в Свято-Троицком храме села Березовая Рудка Пирятинского района на Полтавщине состоялось посвящение в Сестры Милосердия еще 7 прихожан Храма.

Сестры активно опекают бедных, больных, людей пожилого возраста, а также "нежной опекой находят тропинку к сердцам людей", которым вместе с телесной помощью нужна и моральная-духовная поддержка, сообщает сайт Кременчугской епархии УПЦ.

Чин освящения совершил настоятель храма протоиерей Василий Сиренко. Во время Литургии, которая была отслужена по случаю Праздника, священник произносил специальные молитвы, в которых просил Господа дать сил и терпения рабам Божьим, которые взяли на себя тяжелый крест Сестер Милосердия.

Священник подчеркнул, чтобы Господь дал всем силы исполнить Благословение - помогать Свято-Троицкой общине построить Свято-Троицкий женский монастырь. Все прихожане сердечно поздравили Сестер и спели вместе с церковным хором Многая лета.

По благословению епископа Кременчугского и Лубенского Николая в селе Березовая Рудка в марте 2017 года был основан Просветительский Центр и Сестричество в честь преподобномученицы Рафаилы, игумении Чигиринской.

Сестры милосердия посвящаются делам милосердия и любви к ближнему, заботятся о красоте своего храма и территории вокруг него.