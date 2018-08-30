В Кропивницком прошел общегородской молебен на месте бывшего Свято-Успенского кафедрального собора

В Кропивницком 28 августа на месте бывшего Успенского кафедрального собора, где сейчас находится горсовет, состоялся общегородской молебен по случаю праздника Успения Божией Матери.

В молебне за мир и согласие в стране и городе приняли участие верующие горожане и священники, сообщает сайт Кировоградской епархии УПЦ.

Величественный кафедральный 6-ти престольный собор стоял на этом месте до 50-х годов прошлого века.

«Сегодня отмечается один из 12 главных праздников Православной Церкви – Успения Пресвятой Богородицы. Этот день именуется еще Богородичной Пасхой, и недаром. Как повествует нам Священное Предание, то была вторая полная победа над смертью и адом, одержанная уже не Богочеловеком Христом, но земной Девою – чистейшей и самой совершенной из всех людей, и все же одной из нас, смертных», – отметил в своем приветственном слове протоиерей Евгений Назаренко.