Черниговская епархия УПЦ просит молитв о тяжелобольном священнике

Черниговская епархия Украинской Православной Церкви просит молитв о тяжелобольном протоиерее Владимире Козаке.

Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте епархии.

«Митрофорный протоиерей Владимир Козак в течение многих лет был клириком Свято-Троицкого кафедрального собора, а с 2013 года является настоятелем строящегося Свято-Покровского храма г. Чернигова. Уже не первый год батюшка борется с тяжким заболеванием. Просим ваших святых молитв о здравии тяжкоболящего протоиерея Владимира Козака!» – сказано в сообщении.