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В Никольском молитвенно отметили годовщину смерти схиархимандрита Зосимы

01:24, 30 августа 2018
Православие
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Торжественное богослужение возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион / donetsk.church.ua

В среду, 29 августа, в Свято-Успенской Николо-Васильевской обители села Никольское прошли торжества в честь 16-й годовщины со дня смерти основателя монастыря схиархимандрита Зосимы (Сокура).

Торжественное богослужение возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, сообщает официальный сайт Донецкой епархии УПЦ.

Количество паломников в этот день было традиционно велико / donetsk.church.ua

Количество паломников в этот день было традиционно велико. Все, кто приехал почтить память духовника донецкой земли, не поместились в большом соборе, поэтому многим пришлось молиться на улице.

За Божественной литургией митрополит Иларион совершил священническую хиротонию: насельник монастыря был рукоположен в иеромонахи.

После торжественного богослужения началась панихида в часовне над местом погребения схиархимандрита Зосимы.

Для всех собравшихся в этот день в обители была устроена поминальная трапеза.

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