Мощам Спиридона Тримифунтского в Краснодаре поклонились более 85 тысяч верующих

Более 85 тысяч верующих, по последним данным, поклонились привезенным в Россию с греческого острова Корфу мощам святителя Спиридона Тримифунтского за время их пребывания в Краснодаре.

Ковчег с десницей (правой рукой) святителя доставили в прошлую пятницу в Екатерининский кафедральный собор Краснодара, он стал первым и единственным местом пребывания христианской святыни на Юге России, сообщает сайт spiridon.patriarchia.ru.

Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского покинул кубанскую столицу 29 августа. В России святыня будет пребывать до 15 октября. Поклониться мощам можно будет также в Екатеринбурге, Красноярске, Кемерово, Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Чебоксарах, Ярославле и Москве.

Принесение мощей святителя Спиридона организует благотворительный фонд имени святого равноапостольного князя Владимира.