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Мощам Спиридона Тримифунтского в Краснодаре поклонились более 85 тысяч верующих

00:36, 30 августа 2018
Православие
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Кафедральный собор Краснодара стал единственным местом пребывания христианской святыни на Юге России / spiridon.patriarchia.ru

Более 85 тысяч верующих, по последним данным, поклонились привезенным в Россию с греческого острова Корфу мощам святителя Спиридона Тримифунтского за время их пребывания в Краснодаре.

Ковчег с десницей (правой рукой) святителя доставили в прошлую пятницу в Екатерининский кафедральный собор Краснодара, он стал первым и единственным местом пребывания христианской святыни на Юге России, сообщает сайт spiridon.patriarchia.ru.

/ spiridon.patriarchia.ru

Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского покинул кубанскую столицу 29 августа. В России святыня будет пребывать до 15 октября. Поклониться мощам можно будет также в Екатеринбурге, Красноярске, Кемерово, Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Чебоксарах, Ярославле и Москве.

/ spiridon.patriarchia.ru

Принесение мощей святителя Спиридона организует благотворительный фонд имени святого равноапостольного князя Владимира. 

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