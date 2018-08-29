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В Благовещенском женском монастыре на Херсонщине отметили восьмую годовщину со дня возрождения монашеской жизни

22:33, 29 августа 2018
Православие
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В Благовещенской женской обители отметили восьмую годовщину со дня возрождения / pravoslavie.ks.ua

В день празднования в честь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, 29 августа, в Благовещенском женском монастыре поселка Приозерное Херсонской области отметили восьмую годовщину со дня освящения Благовещенского храма обители и возрождения в ней монашеской жизни.

Праздничное богослужение возглавил митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, ему сослужили священнослужители Херсонской епархии УПЦ, сообщает "Православная Херсонщина".

/ pravoslavie.ks.ua

По окончании Божественной Литургии был совершен крестный ход вокруг Благовещенского храма и заупокойная лития по почившим сестрам обители, после чего владыка освятил монастырскую пекарню. 

/ pravoslavie.ks.ua

В своем слове митрополит Иоанн сердечно поздравил всех собравшихся с праздником Успения Пресвятой Богородицы и с годовщиной открытия обители. Он пожелал всем, "чтобы Пресвятая Владычица наша Богородица помогала нам Своей материнской любовью с терпением проходить этот нелегкий жизненный путь, укрепляться в вере и любви к Богу, быть милостивыми и сострадательными к своим близким и всем людям", сообщает издание.

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