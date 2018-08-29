В Благовещенском женском монастыре на Херсонщине отметили восьмую годовщину со дня возрождения монашеской жизни

В день празднования в честь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, 29 августа, в Благовещенском женском монастыре поселка Приозерное Херсонской области отметили восьмую годовщину со дня освящения Благовещенского храма обители и возрождения в ней монашеской жизни.

Праздничное богослужение возглавил митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, ему сослужили священнослужители Херсонской епархии УПЦ, сообщает "Православная Херсонщина".

По окончании Божественной Литургии был совершен крестный ход вокруг Благовещенского храма и заупокойная лития по почившим сестрам обители, после чего владыка освятил монастырскую пекарню.

В своем слове митрополит Иоанн сердечно поздравил всех собравшихся с праздником Успения Пресвятой Богородицы и с годовщиной открытия обители. Он пожелал всем, "чтобы Пресвятая Владычица наша Богородица помогала нам Своей материнской любовью с терпением проходить этот нелегкий жизненный путь, укрепляться в вере и любви к Богу, быть милостивыми и сострадательными к своим близким и всем людям", сообщает издание.