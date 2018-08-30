Издан сборник “Службы Херсонским святым” с текстами богослужений и житиями угодников

К празднику Собора Херсонских святых, который будет торжественно отмечаться 4 и 5 сентября, в Херсонской епархии УПЦ издан сборник “Службы Херсонским святым”.

После каждой службы в сборнике размещено краткое житие святого, которому она посвящена, сообщает "Православная Херсонщина".

Издание богослужебных текстов в честь местных святых осуществлено по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна и архиепископа Новокаховского и Генического Филарета.

Празднование Собора святых Херсонской земли установлено по благословению Священного Синода Украинской Православной Церкви 23 декабря 2014 года. Тогда в состав Собора включили восемь имен святых XIX-XX веков. 19 апреля 2016 года синодальным решением к ним были присоединены имена восьми новомучеников и исповедников XX века и преподобномученика Парфения Кизилташского.