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Издан сборник “Службы Херсонским святым” с текстами богослужений и житиями угодников

09:15, 30 августа 2018
Православие
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День празднования Собора Херсонских святых - 5 сентября / pravoslavie.ks.ua

К празднику Собора Херсонских святых, который будет торжественно отмечаться 4 и 5 сентября, в Херсонской епархии УПЦ издан сборник “Службы Херсонским святым”.

После каждой службы в сборнике размещено краткое житие святого, которому она посвящена, сообщает "Православная Херсонщина". 

/ pravoslavie.ks.ua

Издание богослужебных текстов в честь местных святых осуществлено по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна и архиепископа Новокаховского и Генического Филарета.

Празднование Собора святых Херсонской земли установлено по благословению Священного Синода Украинской Православной Церкви 23 декабря 2014 года. Тогда в состав Собора включили восемь имен святых XIX-XX веков. 19 апреля 2016 года синодальным решением к ним были присоединены имена восьми новомучеников и исповедников XX века и преподобномученика Парфения Кизилташского.

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