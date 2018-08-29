В Днепре состоится ежегодное собрание тюремных священников УПЦ
20:36, 29 августа 2018Православие
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Тюремные священники служат в местах лишения свободы / news.church.ua
В сентябре в Днепре состоится ежегодное собрание священников, которые занимаются пенитенциарными учреждениями.
По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия 18-19 сентября в Днепре состоится ежегодное собрание священников, которые отвечают за взаимодействие с территориальными подразделениями Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
На собрании будут рассмотрены вопросы духовно-пастырской работы в пенитенциарных учреждениях епархий.
Информацию по организационным вопросам можно получить в Синодальном отделе Украинской Православной Церкви по делам пастырской опеки пенитенциарной системы.
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