В Днепре состоится ежегодное собрание тюремных священников УПЦ

В сентябре в Днепре состоится ежегодное собрание священников, которые занимаются пенитенциарными учреждениями.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия 18-19 сентября в Днепре состоится ежегодное собрание священников, которые отвечают за взаимодействие с территориальными подразделениями Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На собрании будут рассмотрены вопросы духовно-пастырской работы в пенитенциарных учреждениях епархий.

Информацию по организационным вопросам можно получить в Синодальном отделе Украинской Православной Церкви по делам пастырской опеки пенитенциарной системы.