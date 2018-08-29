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На Франковщине община захваченного храма УПЦ отметила престольный праздник во временном помещении

17:43, 29 августа 2018
Православие
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На Франковщине община захваченного храма УПЦ отметила престольный праздник / ivano-frankivsk.church.ua

В день праздника Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, община Свято-Успенского храма села Старый Гвоздец в Ивано-Франковской области молитвенно отметила престольный праздник.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Церковь у верующих отобрали сторонники УПЦ КП почти год назад. И несмотря на это, религиозная община УПЦ продолжает держаться вместе и молиться, пока во временном помещении.

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Праздничную Божественную литургию возглавил настоятель храма протоиерей Николай Кушнир в сослужении духовенства епархии. За богослужением молились гости и многочисленные прихожане храма.

После завершения литургии был отслужен водосвятный молебен, священнослужители поздравили верующих с храмовым праздником.

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