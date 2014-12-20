Предстоятель УПЦ: Мы молимся святителю Николаю чтобы сохранил Украину в мире и согласии

19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время Божественной литургии в Крестовоздвиженском кафедральном соборе города Житомира обратился к пастве со словами проповеди.

Его Блаженство вспомнил житие святителя и первые свидетельства о его Божественном предназначении, когда он был еще ребенком, а также о высоком несения святым Николаем своего святительского сана.

«Святитель Николай помогает людям и сегодня, - сказал Блаженнейший Миитрополит, - наверное нет другого такого святого, кроме Иисуса Христа, к которому бы так часто обращались люди с молитвами». Предстоятель отметил, что Мирликийского Чудотворца знают и уважают во всем мире, даже те, кто находится за пределами Церкви Христовой. «Его знают и православные, и язычники, и все его почитают и любят, потому что он молится за всех: о тех, кто находится в правильной вере святой молится, чтобы Господь укреплял их в этом подвиге, о тех, кто заблудился, он молится, чтобы Господь обратил на путь истины. И для каждого просит то, что ему нужно для спасения и вечной жизни».

«Много чудес сотворил святитель Николай, - продолжил свою проповедь Предстоятель, - он освобождал из темниц, помогал бедным, защищал обиженных». Святитель ревностно защищал чистоту святой православной веры, о чем свидетельствуют события Первого Вселенского Собора 325 года, когда он противостал еретику Арию, убеждающего участников Собора в своем нечестивом учении.

«Сегодня мы должны молиться святителю, чтобы помогал нам и в наших земных проблемах, - заключил Архипастырь, - чтобы Бог простил наши грехи и сохранил нашу Украину в мире и согласии. И чтобы в эти ответственные времена святитель Николай помог нам сохранять чистоту той веры, которую он сам берег, и пребывать в любви к Богу и друг к другу».

Пресс-служба Украинской Православной Церкви