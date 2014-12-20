Патриарх Кирилл встретился с детьми с Донбасса

19 декабря по окончании Божественной литургии в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Москве, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с детьми из Новоазовского района Донецкой области. Об єтом сообщает пресс-служба Патриарха.

В составе группы — учащиеся воскресных школ при храме святителя Николая Чудотворца в городе Новоазовске и при Александро-Невском храме в селе Красноармейском, победители творческого конкурса «Рождественская мечта», а также дети из малообеспеченных семей.

Патриарх Кирилл обратился к детям: «На вашу долю выпали тяжелые времена. Мало кто из ваших сверстников видел столько горя и страданий, сколько видели вы. Дай Бог, чтобы эти страдания не ожесточили ваши сердца, но, напротив, открыли перед вами великую силу и мудрость Божественных слов Спасителя: иго Мое благо и бремя Мое легко (Мф. 11:30). Если мы принимаем в сердце Господа, если верим в Него, если идем по жизни в соответствии с Его словами, то наше бремя становится легким. Пусть Господь в вашей будущей жизни компенсирует всю боль и всю скорбь, которую вы и ваши папы и мамы испытали на земле Донбасса. Храни вас Господь!»

Предстоятель благословил юных жителей Донецкой области и вручил каждому подарок. Дети преподнесли Его Святейшеству свои поделки.