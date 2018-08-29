В Одессе до 9 сентября работает выставка о святости и миссионерстве

В учебном классе Отдела катехизации и религиозного образования Одесской епархии УПЦ 28 августа состоялось открытие выставки «Свет Христов», посвященная 1030-летию Крещения Руси.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, экспозиция выставки раскрывает подробности становления христианства на Руси, рассказывает о святости и миссионерстве, показывает роль катехизации и приводит примеры наставлений в духовной жизни древнерусских книжников.

В рамках выставки проводится цикл лекций, в котором затрагиваются разные стороны духовного просвещения Руси.

Выставка продлится до 9 сентября. Время работы: с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00, в субботу с 11.00 - 17.00, в воскресенье - с 11.00 – 20.00.