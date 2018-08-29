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В Иерусалимской Православной Церкви заявили, что нельзя позволить украинским политикам вмешиваться в церковные дела

12:59, 29 августа 2018
Православие
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В Иерусалимской Православной Церкви заявили, что нельзя позволить политикам Украины вмешиваться в церковные дела / brightwallpapers.com.ua

Об этом заявил представитель Иерусалимской Православной Церкви архиепископ Севастийский Феодосий, сообщает российское информагенство. 

"Нельзя позволить политикам Украины вмешиваться в дела Церкви, политики не могут навязывать Церкви повестку, так как Церковь не политическая организация, это организация, несущая миссию веры в мир, вере должны сопутствовать благородные нравственные, человеческие, духовные ценности", – заявил епископ.

Он добавил, что считает проблему Украинской Православной Церкви политической, так как политики вмешиваются в ее дела, руководствуясь своими интересами. Епископ Феодосий добавил, что для решения кризиса, который "идет со времен независимости Украины от СССР", потребуются усилия и инициативы.

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