В Иерусалимской Православной Церкви заявили, что нельзя позволить украинским политикам вмешиваться в церковные дела

Нельзя позволить украинским политикам вмешиваться в дела церкви и навязывать свою повестку.

Об этом заявил представитель Иерусалимской Православной Церкви архиепископ Севастийский Феодосий, сообщает российское информагенство.

"Нельзя позволить политикам Украины вмешиваться в дела Церкви, политики не могут навязывать Церкви повестку, так как Церковь не политическая организация, это организация, несущая миссию веры в мир, вере должны сопутствовать благородные нравственные, человеческие, духовные ценности", – заявил епископ.

Он добавил, что считает проблему Украинской Православной Церкви политической, так как политики вмешиваются в ее дела, руководствуясь своими интересами. Епископ Феодосий добавил, что для решения кризиса, который "идет со времен независимости Украины от СССР", потребуются усилия и инициативы.