Митрополит Агафангел наградил знаком отличия Генерального консула Греции в Одессе

Митрополит Агафангел 29 августа принял в своей резиденции, расположенной на территории Свято-Успенского Одесского монастыря, Генерального консула Греции в Одессе госпожу Деспину Кукулопулу в связи с её окончанием дипломатической миссии.

За труды и укрепление дружбы между Одесской митрополией и Греческим консульством митрополит Агафангел наградил госпожу Деспину Кукулопулу знаком отличия Одесской епархии УПЦ, сообщает пресс-служба епархии.

Митрополит Агафангел выразил почтение к высокой миссии консула, которую она совершала на протяжении двух лет в Одессе, укрепляя отношения между народами Украины и Греции, и пожелал дальнейший помощи Божией на благо своего государства.

Госпожа Деспина Куколопуло отметила вклад митрополита Агафангела в развитие Православия на юге Украины и в связи с приближающемся юбилеем поздравила митрополита и пожелала ему ещё много лет в крепком здравии управлять обширной Одесской митрополией. Также греческий дипломат высоко оценила труды митрополита Агафангела по укреплению дружбы и сотрудничества между народами Украины и Греции.

В конце встречи стороны обменялись памятными подарками.