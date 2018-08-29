В праздник Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл напомнил православным, почему Успение Богородицы - праздник.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

"Этот день исполнен очень большого смысла, и совершенно неслучайно, что на Руси с самого начала ее христианизации кафедральные соборы в столицах назывались в честь Успения. Так была названа первая обитель в Киеве, матери городов русских, - Успенская Киево-Печерская лавра; так был назван столичный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы в городе Владимире; в честь Успения был назван и этот кафедральный собор (Успенский собор Московского Кремля - ред.), заложенный в XV веке при государе Иване III, объединителе Руси", - сказал Предстоятель РПЦ.

Он рассказал о празднике и земной жизни Богородицы.

"...Успение есть праздник прославления Пресвятой Богородицы. О Ее земном пути мы многого не знаем, он как бы скрыт в тени жизни Ее Сына, нашего Господа и Спасителя, но нам известно, что Дева Мария прожила трудную жизнь. Она родила сверхъестественно Сына и Спасителя нашего, Она воспитывала Его как мать, Она учила Его всему, чему мать должна учить свое дитя. Несомненно, Она радовалась тому, как Он восходил в силу, и переживала за Него, когда Он ступил на путь общественного служения. Она оставалась где-то рядом с Ним, и, наконец, мы встречаемся с Ней в момент страданий Спасителя на Голгофе...

Но праздник Успения есть Ее торжество. Мы празднуем торжественное вознесение на небо Девы Марии, Царицы Небесной, Матери Господа нашего Иисуса Христа. Мы празднуем Ее победу над всеми скорбями в жизни, мы празднуем Ее победу над всеми трудностями, которые Она испытала. И верим, что Она, пройдя непростым жизненным путем, и нам помогает преодолевать наши трудности. Именно поэтому в честь Пресвятой Богородицы, в честь Ее славы освящались кафедральные соборы на Святой Руси", - сказал Патриарх Кирилл.