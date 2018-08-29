В Иерусалимской Православной Церкви заявили о признании Украины канонической территорией только РПЦ

Иерусалимская Православная Церковь, как и другие Православные Церкви мира, признает Украину канонической территорией только Русской Православной Церкви.

Об этом заявил представитель Иерусалимской Церкви архиепископ Севастийский Феодосий, сообщает российское информагенство.

"Православные Церкви мира, в том числе Иерусалимская, признают власть только РПЦ в Украине, ее представляет Митрополит Онуфрий, он член Святейшего Синода РПЦ. Мы поддерживаем любые усилия ради прекращения раскола в УПЦ, Церковь - это место любви, единства и мира, а не ненависти и раскола", – заявил иерусалимский епископ.