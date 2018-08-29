Митрополит Онуфрий возглавил богослужение с чином погребения Плащаницы Богородицы

Вечером, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение с чином погребения Плащаницы Божией Матери в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятелю сослужили представители епископата и духовенства.

*Чин погребения Плащаницы – богослужебная особенность праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это упоминание о перенесении из Иерусалима Ее Пречистого тела и погребения его апостолами в Гефсимании. Согласно Священному Преданию, в день кончины Пресвятой Девы Марии все апостолы, кроме Фомы, собрались чудесным образом в Иерусалиме, чтобы попрощаться с Ней. После успения Богородицы они перенесли Ее тело в Гефсиманию, где три дня находились возле него, пели псалмы. Священное Предание сохранило рассказ о том, что тело Богоматери не осталось во гробе – Пресвятая Богородица в силу особого места среди всего Божиего творения была взята Своим Сыном на Небо не только душой, но и плотью.