Предстоятель УПЦ объяснил, что почитается в мирской, а что – в духовной жизни

В мирской жизни почитается гордыня, а в духовной жизни — смирение, и мы должны жить так, чтобы Божья Матерь молилась за нас с радостью.

Об этом сказал Митрополит Онуфрий во время проповеди в день Успения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель рассказал о величии Божьей Матери, Ее святом Успении и Вознесении на Небо. При этом он отметил, что Ее величие заключается, прежде всего, в смирении.

«Где смирение, там Божья благодать, — отметил Архипастырь. — В мире людьми, которые не знают Бога, почитается гордыня, а в духовной жизни почитается смирение. Гордыня губит человека, а смирение наполняет благодатью Божьей».

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что именно смирению и неустанной молитве мы должны учиться у Божией Матери.

«Божья Матерь совершает Свою молитву с радостью за тех, кто стремится жить по Божьим заповедям, борется со своими грехами, пытается смирять себя перед Божьей волей. Ее молитва звучит и за тех, кто получил от Бога дар земного бытия, но употребляет его так, что этой жизнью оскорбляет Бога. Матерь Божья молится и за таких людей, но со скорбью и печалью», — объяснил Владыка.

Митрополит Онуфрий призвал всех жить по-христиански – так, чтобы Божья Матерь совершала Свою молитву за нас с радостью.

«Мы должны противостоять греху, принуждать себя к молитве, к посту, к добрым делам, заставлять себя прощать друг друга, любить друг друга… Идти путем, который указал нам Господь не только Своей жизнью, а Своим примером, что ведет к вечной жизни в Царстве Небесном, в котором находится Матерь Божия», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.