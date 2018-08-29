В УПЦ перед началом учебного года совершают молебны

Накануне начала нового учебного года в приходах и монастырях Украинской Православной Церкви совершаются традиционные молебны.

В своих молитвах Церковь просит, чтобы Господь благословил учеников и учителей, студентов и преподавателей на успешную работу в новом учебном году, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

Молитвы возносятся во всех епархиях УПЦ. Во многих храмах молебны были совершены 28 августа, на праздник Успения Божией Матери, после Божественной литургии.

В эти дни вся Церковь молится об учащихся, чтобы «Господь ниспослал на отроков дух мудрости и разума, чтобы они могли понимать и помнить полезное и душеспасительное учение».

Торжественные богослужения и праздничные мероприятия по случаю начала нового учебного года начались в храмах Ковеля. Исповедь и Святое Причастие студентов и учащихся сочетаются с молебнами-благословениями на учебу.

В Свято-Введенском храме, кроме благословения всей учащейся молодежи, особое внимание уделили детям, которые впервые переступят порог школы. Им вручили воздушные шарики, которые напоминают о необходимости улыбки в всех обстоятельствах обучения, после чего первоклассников пригласили к праздничной трапезе, которую они разделили со священниками храма.

В Свято-Троицком храме г. Носовка Нежинской епархии 26 августа после Божественной литургии был совершен молебен, на котором присутствовали более ста детей. Перед этим маленькие прихожане причастились Святых Христовых Тайн.

Как сообщает сайт Камень-Каширского благочиния Волынской епархии, 26 августа молебны перед стартом нового учебного года были совершены во многих приходах округа.

В тот же день на Житомирщине совершил молебен настоятель Свято-Покровского храма с. Никоновка. По давней традиции, этот важный этап в жизни местных школьников начинается с молитвы. Во время Божественной литургии ученики Никоновской школы исповедовались и причастились Святых Христовых Тайн. Священник пожелал, чтобы юные прихожане жили по заповедям Божьим, хорошо учились и уважали родителей и учителей.

Ранее, 25 августа, в Благовещенском храме г. Лохвица Кременчугской епархии после молебна настоятель храма благословил детям молитвословы, окропил святой водой и пожелал школьникам мудрости, терпения, сил и вдохновения в получении новых знаний в грядущем учебном году.

29, 30 и 31 августа молебны перед началом учебного года будут совершаться после поздней Божественной литургии в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

В Запорожье общегородской молебен на начало нового учебного года будет отслужен 1 сентября в 12:00 на территории детской железной дороги.

В Чернигове в Свято-Троицком соборе состоятся молебны: 2 сентября – после ранней и поздней литургии, 3 сентября в 10:00.