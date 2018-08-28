В Херсоне отметили 220-летие освящения Успенского собора

В день праздника Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, в Успенском соборе Херсона сонмом архиереев УПЦ и духовенства Херсонской епархии, а также гостей из других епархий в священном сане была совершена Божественная Литургия по случаю престольного праздника и 220-летия со дня освящения собора.

Праздничное богослужение возглавил митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. На торжества собралось много верующих из городских храмов и храмов пригорода, сообщает "Православная Херсонщина".

К празднику Успения был открыт для богослужений левый Варваринский придел, который много лет находился на ремонте. В этом году к празднику Пасхи был открыт правый Никольский придел.

Таким образом, к 220-летию освящения собора все 3 придела восстановлены после разрушения их в безбожные годы, и в них снова совершаются богослужения.

По окончании богослужения был совершен крестный ход вокруг собора.