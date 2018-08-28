В Свято-Успенской Святогорской лавре отметили престольный праздник

Свято-Успенская Святогорская лавра торжественно отметила свой главный престольный праздник.

Торжество престольного праздника началось 27 августа. В этот день в Успенском соборе обители перед украшенной цветами Плащаницей Божией Матери, размещённой на месте центрального аналоя посреди храма, была отслужена малая вечерня с чтением акафиста Успению Пресвятой Богородицы. Молебное пение возглавил наместник Святогорской лавры митрополит Святогорский Арсений, сообщается на сайте обители.

Праздничные богослужения в обители продолжились всенощным бдением. На литии во время всенощной совершался крестный ход вокруг храма с иконой Успения Пресвятой Богородицы. Торжественное шествие возглавил митрополит Арсений.

В сам праздник Успения Пресвятой Богородицы богослужения в Святогорской обители начались водосвятным молебном. Праздничное богослужение возглавил наместник Святогорской лавры митрополит Арсений.

Во время Божественной литургии возносились прошения и молитва о мире в Украине.

По окончании Литургии был совершён крестный ход вокруг Успенского собора с иконой праздника Успения Божией Матери.