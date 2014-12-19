Святитель Николай не перестает заботиться о малоимущих в Киево-Печерской лавре

В праздник святителя Николая и Международный день помощи бедным стараниями Отдела социального служения и братии Лавры были организованы праздничные мероприятия для помощи нуждающимся, сообщает сайт Киево-Печерской лавры.

На территории обители для обездоленных был накрыт праздничный горячий обед. В этот день неимущим, бездомным и инвалидам, посетившим Лавру, прислуживал архимандрит Лаврентий. Также пришедшим гостям раздавались праздничные наборы.

По мере возможности, помощь оказывается и тем, кто далеко от святой обители, но каким-то образом узнали о ней и обращаются с просьбами.

Особо трогательные письма приходят от детей. В основном они просят каких-то подарков от святого Николая. Но девочке по имени Саша, которая очень любит святого Николая вместо игрушек нужно другое. Она написала, что хочет мира на земле и чтобы у неё с сестричкой был папа.

Отдел социального служения и братия Лавры благодарит всех, кто участвует в благотворительных акциях для помощи нуждающимся.