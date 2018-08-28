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В Одесской епархии УПЦ прошла акция "Собери ребенка в школу"

18:40, 28 августа 2018
Православие
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Школьники из Одессы и Южного получили рюкзачки от священников / eparhiya.od.ua

Сегодня, 28 августа, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, отделом по благотворительности и социальному служению Одесской епархии УПЦ была проведена акция "Собери ребенка в школу".

В Свято-Алексеевском храме города Одессы был отслужен молебен на начало учебного года, после которого школьники из многодетных семей городов Одессы и Южного получили различные школьные принадлежности. Об этом сообщает "Православная Одесса"

/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
В Одесской епархии УПЦ прошла акция "Собери ребенка в школу" / eparhiya.od.ua

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