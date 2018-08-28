В Мелитополе прошел вечер духовных песнопений

В воскресенье, 26 августа, в Мелитополе состоялся Вечер духовных песнопений «Царица моя Преблагая».

Участие в духовных песнопениях приняли хоровые коллективы православных храмов города Мелитополя, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Со словом приветствия к собравшимся обратился благочинный церквей города Мелитополя протоиерей Максим Смирнов. Он рассказал, что Вечер духовных песнопений станет традиционным в дни Успенского поста.

"Подобные Вечера воодушевляют православных христиан и проникновенно действуют на наши души, подавая глубокую духовную пищу к спасительным размышлениям и молитве", - сказал священник.