В Мелитополе прошел вечер духовных песнопений
18:19, 28 августа 2018Православие
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В Мелитополе прошел вечер духовных песнопений / hramzp.ua
В воскресенье, 26 августа, в Мелитополе состоялся Вечер духовных песнопений «Царица моя Преблагая».
Участие в духовных песнопениях приняли хоровые коллективы православных храмов города Мелитополя, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
Со словом приветствия к собравшимся обратился благочинный церквей города Мелитополя протоиерей Максим Смирнов. Он рассказал, что Вечер духовных песнопений станет традиционным в дни Успенского поста.
"Подобные Вечера воодушевляют православных христиан и проникновенно действуют на наши души, подавая глубокую духовную пищу к спасительным размышлениям и молитве", - сказал священник.
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