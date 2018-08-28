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В Мелитополе прошел вечер духовных песнопений

18:19, 28 августа 2018
Православие
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В Мелитополе прошел вечер духовных песнопений / hramzp.ua

Участие в духовных песнопениях приняли хоровые коллективы православных храмов города Мелитополя, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

/ hramzp.ua

Со словом приветствия к собравшимся обратился благочинный церквей города Мелитополя протоиерей Максим Смирнов. Он рассказал, что Вечер духовных песнопений станет традиционным в дни Успенского поста.

/ hramzp.ua

"Подобные Вечера воодушевляют православных христиан и проникновенно действуют на наши души, подавая глубокую духовную пищу к спасительным размышлениям и молитве", - сказал священник.

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