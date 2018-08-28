В Киево-Печерской лавре тысячи паломников встретили Успение Богородицы

В день праздника Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Владыка обратился к многочисленной пастве со словом проповеди. Архипастырь рассказал верующим о святой жизни и личности Пресвятой Богородицы и объяснил, за кого Божья Матерь молится с радостью. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Матерь Божья молится за весь род человеческий. Но Она с радостью молится за людей, которые стараются жить в соответствии с Божьими заповедями, которые чтят Ее Сына и Бога нашего, которые борются со своими грехами, которые пытаются себя смирять перед Божьей волей", - сказал митрополит Онуфрий.

За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

После Евхаристического канона Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил диаконскую хиротонию над Алексеем Маньковским, клириком храма в честь святителя Николая с. Неболыця Киевской епархии.

После Божественной литургии Предстоятель возглавил крестный ход к Ближним пещерам Киево-Печерской лавры, где состоялся праздничный молебен.

В завершении богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил паству с праздником. «Пусть Матерь Божья хранит нас Своим благодатным молитвенным покровом, помогает нам жить на земле достойно христианского имени, чтобы мы Ее молитвами стали наследниками вечного спасения”, – пожелал Архипастырь.