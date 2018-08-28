В день Успения Богородицы дети из малообеспеченных семей и переселенцы получили рюкзаки со школьными принадлежностями

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры 28 августа дети из малообеспеченных семей и переселенцы получили рюкзаки со школьными принадлежностями.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, для детей был организован молебен об успешном начале учебного года. После молебна, который возглавил епископ Виктор (Коцаба), детям вручили подарки. Всего в Успенском соборе молились около 100 детей.

20 первоклассников получили подарки от Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия и его БФ «Мир Вам».

«Сегодня здесь собрались дети разного возраста, среди вас те, кто идет в первый класс, кто впервые сядет за парту, кто впервые поймет, что такое знание, как их нужно приобретать. Возможно кому-то это будет не нравиться, но это тот путь, который мы все должны пройти, потому что без знаний, без обучения, невозможна настоящая жизнь человека, который призван к развитию, к совершенствованию и к движению, которое ведет только вверх», - сказал владыка Виктор.

Епископ Виктор передал детям приветствие от Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и пожелал Божией помощи в обучении.

«Желаю, чтобы Господь дополнял ваши физические таланты, чтобы Господь дал вам силы, развивал ваш ум, укреплял ваш дух, для того, чтобы с каждым годом приобретать все новые знания, которые пусть будут не только в вашу пользу, но и в пользу ваших близких, в пользу всего нашего государства, всего народа и нашей святой Церкви», - пожелал он.

Владыка Виктор рассказал о празднике Успения Пресвятой Богородицы и отметил, почему важно обращаться к Ней в молитвах.

«В Успении, а так мы называем переход Божией Матери от земной жизни к небесной, она не оставила этот мир. Богородица находится здесь, с нами, своим материнским омофором постоянно [...] Мы имеем своих физических родителей, но жизнь бывает разной, и даже если они не дают нам должного внимания и воспитания, то мы должны помнить и знать о том, что Небесный Отец, всегда любит нас - это наш Господь, наша Небесная Мать - Царица Неба и земли, которая всегда заботится о каждом из нас, Она просит Своего Небесного Сына за каждого человека, живущего на этой земле, но по-особенному Она обращается к Небесному Престолу о тех, кто пытается своей жизнью, своими поступками бороться со злом, побеждать в себе грех и приближаться тем самым к Богу», - рассказал владыка.

Епископ Виктор напомнил детям простые слова молитвы к Божией Матери: «Пресвятая Богородице, помогай нам».

Также дети получили благословение Митрополита Онуфрия - икону Богородицы «Прибавление ума», которая почитается 28 августа.