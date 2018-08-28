Митрополит Антоний - о главной опасности в праздник Успения Пресвятой Богородицы

Митрополит Антоний (Паканич), управляющий делами Украинской православной церкви – о том, что за праздник 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Как отличить его духовный смысл от суеверий?

Существует много народных поверий, примет и лжетрадиций, связанных с празднованием так называемых Спасов, которые выпадают на Успенский пост, а также самого праздника Успения Пресвятой Богородицы, завершающего двухнедельный пост. Как правило, все эти сведения не имеют никакого отношения к празднику и православию.

Люди массово делятся друг с другом ложной информацией, принимая ее за чистую монету. При этом не задумываются об истинном смысле праздника, не удосуживаются найти правдивую информацию на церковных ресурсах или поинтересоваться у священника либо у православных верующих, как правильно отметить, ведь праздник-то установлен Церковью. И такие безответственные действия небезобидны и небезопасны.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери. После Крестных страданий Спасителя и Его Воскресения смерти больше нет, она побеждена. И Богородица не умирает, Она засыпает, переходя в вечность. Кульминацией праздника является окончательная победа жизни над смертью, веры над неверием, добра над злом.

Свидетелями этого чуда стали апостолы, которые собрались все вместе с разных стран, где они проповедовали Слово Божие, чтобы проститься с Богородицей. Церковь в этот день прославляет Божию Матерь в своих песнопениях и напоминает, что Она является нашей Заступницей.

"Во успении мира не оставила еси", – поется в тропаре праздника. "Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая!"

Это означает, что всех, уповающих на Господа и Его Пресвятую Матерь, ждут всегдашняя помощь и поддержка, радость и утешение. Для них открыт путь к спасению и к бессмертию.

Люди же, не вручающие свою жизнь Христу, обрекают себя на вечную смерть и одиночество. Именно в этом кроется главная опасность: наше отношение к вере и праздникам определяет нашу участь.

Поэтому нужно быть внимательным и ответственным за свой выбор и за информацию, которую распространяем. Эти шаги могут приблизить или окончательно отдалить нас от вечности и Бога.

Пусть покров Пресвятой Богородицы будет всегда над любящими Господа! Пусть осознание своего бессмертия во Христе даст нам силы в борьбе со своими недостатками!

"Вести"