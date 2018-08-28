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В селе на Волыни центральную улицу переименовали в честь почившего митрополита УПЦ

15:40, 28 августа 2018
Православие
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Митрополит Нифонт скончался 22 марта 2017 года / galinfo.com.ua

Соответствующее решение принял Галиновольский сельсовет Волынской области, рассмотрев ходатайство митрополита Владимир-Волынского и Ковельского Владимира и проведя обсуждение среди местных жителей. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

На малой родине митрополита Нифонта переименовали центральную улицу в его честь / news.church.ua

Таким образом центральную улицу в родном селе почившего митрополита Нифонта (+2017), который на протяжении 25 лет был правящим архиереем Волынской епархии, переименовали в его честь. Без изменения почтовых номеров жилых домов и сооружений.

Митрополит Нифонт скончался 22 марта 2017 года, в 4 часа утра, после продолжительной болезни на 68-м году жизни.

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