В селе на Волыни центральную улицу переименовали в честь почившего митрополита УПЦ
15:40, 28 августа 2018Православие
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Митрополит Нифонт скончался 22 марта 2017 года / galinfo.com.ua
В селе на Волыни, на малой родине митрополита Нифонта, переименовали центральную улицу в его честь.
Соответствующее решение принял Галиновольский сельсовет Волынской области, рассмотрев ходатайство митрополита Владимир-Волынского и Ковельского Владимира и проведя обсуждение среди местных жителей. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
На малой родине митрополита Нифонта переименовали центральную улицу в его честь / news.church.ua
Таким образом центральную улицу в родном селе почившего митрополита Нифонта (+2017), который на протяжении 25 лет был правящим архиереем Волынской епархии, переименовали в его честь. Без изменения почтовых номеров жилых домов и сооружений.
Митрополит Нифонт скончался 22 марта 2017 года, в 4 часа утра, после продолжительной болезни на 68-м году жизни.
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