В селе на Волыни центральную улицу переименовали в честь почившего митрополита УПЦ

В селе на Волыни, на малой родине митрополита Нифонта, переименовали центральную улицу в его честь.

Соответствующее решение принял Галиновольский сельсовет Волынской области, рассмотрев ходатайство митрополита Владимир-Волынского и Ковельского Владимира и проведя обсуждение среди местных жителей. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Таким образом центральную улицу в родном селе почившего митрополита Нифонта (+2017), который на протяжении 25 лет был правящим архиереем Волынской епархии, переименовали в его честь. Без изменения почтовых номеров жилых домов и сооружений.

Митрополит Нифонт скончался 22 марта 2017 года, в 4 часа утра, после продолжительной болезни на 68-м году жизни.