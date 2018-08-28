В Нью-Йорке пройдет конференция РПЦЗ, посвященная современному православному церковному пению

Церковно-музыкальная комиссия при Архиерейском Синоде приглашает диаконов, регентов и певчих на XXVII ежегодный церковно-певческий съезд Северо-Американских епархий Русской Православной Зарубежной Церкви.

Съезд пройдет 3-7 октября при Рождество-Богородицкой церкви в города Олбани штата Нью-Йорк, сообщает официальный сайт РПЦЗ.

Тема съезда: "Укрепление фундамента церковного пения сегодня: обиход (традиция основного пения) в современной практике". В нынешнем съезде известный мужской ансамбль "Коневец" примет самое живое участие.

В расписании также включены отдельные курсы и рабочие сессии для повышения уровня служения чтецов и диаконов.

Детали - на официальном сайте съезда.