В Нью-Йорке пройдет конференция РПЦЗ, посвященная современному православному церковному пению
13:40, 28 августа 2018Православие
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В Нью-Йорке пройдет конференция РПЦЗ, посвященная современному православному церковному пению / rocmconference.org
Церковно-музыкальная комиссия при Архиерейском Синоде приглашает диаконов, регентов и певчих на XXVII ежегодный церковно-певческий съезд Северо-Американских епархий Русской Православной Зарубежной Церкви.
Съезд пройдет 3-7 октября при Рождество-Богородицкой церкви в города Олбани штата Нью-Йорк, сообщает официальный сайт РПЦЗ.
Тема съезда: "Укрепление фундамента церковного пения сегодня: обиход (традиция основного пения) в современной практике". В нынешнем съезде известный мужской ансамбль "Коневец" примет самое живое участие.
В расписании также включены отдельные курсы и рабочие сессии для повышения уровня служения чтецов и диаконов.
Детали - на официальном сайте съезда.
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