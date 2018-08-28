Патриарх Варфоломей посетит Союзническое кладбище в Салониках по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны

Константинопольский Патриарх Варфоломей посетит Союзническое кладбище в Салониках («Зейтенлик») по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Патриарх Варфоломей посетит Салоники в конце сентября по приглашению митрополита Неаполисского и Ставруполисского Варнавы.

Визит Патриарха в епархию Западных Салоник состоится в выходные дни 29 и 30 сентября, сообщает "Седмица" со ссылкой на orthodoxia.info.

Константинопольский Патриарх был приглашен принять участие в торжествах в Салониках, которые пройдут на Кладбище Союзников по случаю столетнего юбилея окончания Первой мировой войны. Патриарх Сербский Ириней также будет присутствовать на этих торжествах.

В рамках юбилейных мероприятий планируется, что Божественную литургию Патриархи Константинопольский и Сербский совершат под открытым небом на территории Союзнического кладбищ. Такие торжества проходят каждый год в конце сентября в присутствии митрополита Неаполисского, поскольку кладбище находится на территории его епархии.

Местность под названием «Союзническое кладбище Зейтенлик» в Салониках является крупнейшим военным кладбищем в Греции, где похоронено более 20 тысяч солдат, в том числе 8089 французов и 7500 сербов, которые воевали на фронте в районе Салоник во время Первой мировой войны.

После завершения мероприятий в Салониках Патриарх Варфоломей отправится 2 октября на остров Крит, куда его пригласил митрополит Кисамосский Амфилохий на торжества по случаю пятидесятой годовщины основания Православной Академии Крита.