Патриарх Варфоломей посетит Союзническое кладбище в Салониках по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны
Константинопольский Патриарх Варфоломей посетит Союзническое кладбище в Салониках («Зейтенлик») по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
Патриарх Варфоломей посетит Салоники в конце сентября по приглашению митрополита Неаполисского и Ставруполисского Варнавы.
Визит Патриарха в епархию Западных Салоник состоится в выходные дни 29 и 30 сентября, сообщает "Седмица" со ссылкой на orthodoxia.info.
Константинопольский Патриарх был приглашен принять участие в торжествах в Салониках, которые пройдут на Кладбище Союзников по случаю столетнего юбилея окончания Первой мировой войны. Патриарх Сербский Ириней также будет присутствовать на этих торжествах.
В рамках юбилейных мероприятий планируется, что Божественную литургию Патриархи Константинопольский и Сербский совершат под открытым небом на территории Союзнического кладбищ. Такие торжества проходят каждый год в конце сентября в присутствии митрополита Неаполисского, поскольку кладбище находится на территории его епархии.
Местность под названием «Союзническое кладбище Зейтенлик» в Салониках является крупнейшим военным кладбищем в Греции, где похоронено более 20 тысяч солдат, в том числе 8089 французов и 7500 сербов, которые воевали на фронте в районе Салоник во время Первой мировой войны.
После завершения мероприятий в Салониках Патриарх Варфоломей отправится 2 октября на остров Крит, куда его пригласил митрополит Кисамосский Амфилохий на торжества по случаю пятидесятой годовщины основания Православной Академии Крита.