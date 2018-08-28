На образовательной выставке в Одессе расскажут о первых святых Киевской Руси и древнерусских книжниках
09:33, 28 августа 2018Православие
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К 1030-летию Крещения Руси в учебном центре Отдела религиозного образования и катехизации будет представлена образовательная выставка / eparhiya.od.ua
C 28 августа по 9 сентября в Одессе по благословению Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела к 1030-летию Крещения Руси будет представлена образовательная выставка "Свет Христов".
На выставке будет представлена история катехизации жизни древнерусского человека, роль монашества, истории первых святых и многие наставления деревнерусских книжников, которые будут полезны в христианской жизни современному человеку, сообщает сайт Одесской епархии УПЦ.
Выставка пройдет в учебном центре Отдела религиозного образования и катехизации Одесской епархии. По вечерам, согласно расписанию на афише, будут просветительские лекций.
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