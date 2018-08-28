В Запорожье пройдет общегородской молебен на начало нового учебного года

По благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки 1 сентября на территории Запорожской детской железной дороги будет отслужен общегородской молебен на начало нового учебного года.

Начало молебна - в 12.00. После совершения молебна детей ожидает развлекательная программа, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

"Приглашаем всех желающих разделить радость совместной молитвы о «учащих и учащихся» и получить благословение на предстоящий учебный год. Вместе с детьми приглашаем на молитву родителей, бабушек и дедушек, преподавателей и воспитателей, а также — всех желающих", - сообщается на сайте епархии.