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В Гадяче торжественно отметили 20-летие освящения Успенского собора

07:44, 28 августа 2018
Православие
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В Гадяче торжественно отметили 20-летие освящения Успенского собора / pravoslavie.poltava.ua

В воскресенье, 26 августа в праздник Преображения Господня митрополит Полтавский и Миргородский Филипп возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском соборе Гадяча.

В этот день в Гадяче торжественно отметили 20-летие освящения Успенского собора, сообщает сайт Полтавской епархии УПЦ.

/ pravoslavie.poltava.ua

На пороге Собора дети встречали митрополита Филиппа.

После чтения Святого Евангелия священник Владимир Старинин обратился к пастве со словом проповеди. Он объяснил верным, чему учит Евангельская притча о винограднике, которая читалась сегодня за Литургией.

/ pravoslavie.poltava.ua

За богослужением была возведена сугубая молитва о мире в Украине.

/ pravoslavie.poltava.ua

За усердные труды на благо Украинской Православной Церкви протоиерей Игорь Цебенко был награжден орденом святителя Феодосия Черниговского, а священник Владимира Старинин - камилавкой.

В конце богослужения владыка поздравил собравшихся с воскресным днем ​​и отданием праздника Преображения Господня, пожелал верным духовно преображать свою душу и благословил всех.

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