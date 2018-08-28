В воскресенье, 26 августа в праздник Преображения Господня митрополит Полтавский и Миргородский Филипп возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском соборе Гадяча.

В этот день в Гадяче торжественно отметили 20-летие освящения Успенского собора, сообщает сайт Полтавской епархии УПЦ.

На пороге Собора дети встречали митрополита Филиппа.

После чтения Святого Евангелия священник Владимир Старинин обратился к пастве со словом проповеди. Он объяснил верным, чему учит Евангельская притча о винограднике, которая читалась сегодня за Литургией.

За богослужением была возведена сугубая молитва о мире в Украине.

За усердные труды на благо Украинской Православной Церкви протоиерей Игорь Цебенко был награжден орденом святителя Феодосия Черниговского, а священник Владимира Старинин - камилавкой.

В конце богослужения владыка поздравил собравшихся с воскресным днем ​​и отданием праздника Преображения Господня, пожелал верным духовно преображать свою душу и благословил всех.