В Санкт-Петербурге пройдет выставка, посвященная 100-летию мученической кончины протоиерея Философа Орнатского

Выставка «Жизнь как подвиг», посвященная 100-летию мученической кончины священномученика протоиерея Философа Орнатского и его сыновей – Бориса и Николая – откроется у Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга.

На открытии будет присутствовать составитель экспозиции Валерий Филимонов, видные общественные деятели, историки, представители православных и благотворительных организаций, главы районных администраций, сообщает «Благовест-Инфо» со ссылкой на Санкт-Петербургскую митрополию.

На выставке будет представлен уникальный материал, собранный из фондов шести российских архивов и библиотек, а также документы, фотографии и рукописи, переданные потомками отца Философа. Экспозиция насчитывает свыше 100 репродукций исторических документов, многие из которых ранее никогда не публиковались.

Начало мероприятия - 29 августа в 13:00. Выставка «Жизнь как подвиг» будет доступна у Казанского кафедрального собора до 30 сентября. По завершении она станет передвижной и будет экспонироваться в других регионах страны.

Протоиерей Философ Николаевич Орнатский (1860 - 1918) - выдающийся церковный и общественный деятель конца XIX - начала ХХ века. Его усилиями созданы многочисленные церкви в Санкт-Петербурге и окрестностях, учреждены благотворительные, научные и просветительские общества. Отец Философ был основателем и первым настоятелем храма преподобномученика Андрея Критского, а с 1913 по 1918 гг. – настоятелем Казанского собора.

Протоиерей и его сыновья были расстреляны в ходе красного террора, предположительно, 30 октября 1918 года. Канонизированы в 2000 году.